Coronavirus – Le nombre des cas graves s’alourdit

Les cas graves augmentent, progressivement. Près de cent porteurs du virus de Covid-19 sont dans un état grave, à la date du 15 mars.

Les patients qui développent les formes graves de la maladie à coronavirus commencent à envahir les hôpitaux. Le centre de commandement opérationnel (CCO) rapporte quatre vingt dix-neuf cas graves, répartis dans cinq régions, à la date du 15 mars. Soixante-quatorze à Anala­manga, treize à Atsinanana, neuf, dans la région Boeny, deux à Atsimo Andrefana et un à Diana.

Le 14 mars, ces chiffres étaient de quatre vingt-huit. « Cette hausse des cas graves est la suite logique du relâchement des gestes barrières. Ni la distanciation physique de un mètre, ni le port des masques, ni le lavage des mains avec du savon, ne sont plus respectés. Personne n’a conscience de l’importance de ces mesures sanitaires dans la lutte contre la propagation du coronavirus » explique le professeur Tsiry Nasolo Raveloson, directeur de l’établissement, centre hospitalier universitaire (CHU) à Andohata­penaka.

Les professionnels de santé évitent le mot « déborder », même s’il y a hausse des cas graves dans les hôpitaux. « Nous faisons face » indiquent-ils. Mais la capacité d’accueil des hôpitaux est limitée. Des médecins affirment, même, que leurs services n’on t plus que quelques lits disponibles pour accueillir des formes graves. « Les lits d’hôpitaux risquent de ne plus suffire, bientôt. Les cas graves sont de plus en plus nombreux. Dans notre service, entre autre, il ne reste que quelques lits pour accueillir les patients qui développent la forme grave de la maladie », confie un médecin d’un centre hospitalier universitaire de la capitale.

Rythme effréné

Il va falloir trouver une alternative. Les patients qui développent les formes graves du coronavirus nécessitent une hospitalisation. Ils ont besoin d’oxygène, étant donné que le virus anéantit leurs poumons. Ce manque d’oxygène est souvent fatal.

Lors du pic de l’épidémie, en juillet 2020, l’État a ouvert trois centres de traitement Covid-19 à Antanana­rivo, pour traiter des patients présentant les symptômes graves liés au coronavirus : le CTC Ivato, le CTC Maha­masina et le CTC Alarobia. Par ailleurs, des gymnases à Toamasina ont été modifiés en un lieu de prise en charge des porteurs du virus. Ils ont été fermés, les nouveaux cas d’infection au coronavirus ont baissé, au mois de septembre. L’Etat doit prévoir leur réouverture avec ce rythme effréné des nouveaux cas de Covid-19 et des cas graves, surtout que la période hivernale qui est propice à la propagation du virus, approche.

Un nouveau décès à Diana

La région de Diana enregistre un nouveau décès lié au coronavirus, à la date du 15 mars, selon le bilan sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus. Cent nouveaux cas sont rapportés. Soixante dans la région Analamanga, dix-huit dans la région Sava, neuf dans la région Atsinanana et neuf dans la région Boeny, trois à Diana, un à Matsiatra Ambony et un autre à Betsiboka. Le taux de positivité est de 11%. Cent vingt porteurs du virus sont guéris.