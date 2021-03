Conjoncture – Un reconfinement fatal à l’économie

Le Premier ministre Christian Ntsay a raison d’exclure parmi les options un reconfinement. Les résultats des mois d’hibernation de l’an passé sur le plan économique ont été catastrophiques.

Un an déjà. Des politiciens en panne d’arguments ont insinué avec insistance que les dirigeants ont inventé l’existence du coronavirus à Madagascar pour « empocher » les millions de dollars des bailleurs de fonds. Ces mêmes imbéciles de la politique politicienne, ont, par la suite, affirmé que le nombre de décès de la Covid-19 est plus élevé que les données officielles publiées tous les jours sur les médias publics et privés réquisitionnés. Ce genre d’aberration coupable et irresponsable a inculqué dans la petite tête de nombreux inconscients des attitudes et comportements tout aussi nuisibles.

Beaucoup ne croient plus aux mesures prises par les autorités qui ont perdu de leur crédibilité par ces manœuvres calomnieuses. Cette armée de rebelles ainsi façonnée s’oppose ainsi à toute idée de discipline collective. D’où cette attitude et ce comportement désinvolte à l’encontre du respect des gestes barrières censés couper la chaîne de contamination. Alors qu’un relâchement généralisé, à cause de ces faussetés véhiculées « à bon escient », peut reconduire tout le monde dans une vie sous une bulle. Comme si celle de 2020 ne suffisait pas. Citons alors quelques chiffres pour résumer les conséquences désastreuses de la crise sanitaire sur la vie économique.

Le taux de croissance de l’économie en termes réels du PIB, prévu à être 5% par la loi de finances 2020, a reculé de 3,8%, selon les estimations du Fonds monétaire international, FMI. Une évaluation tout à fait fiable par les principaux indicateurs macro-économiques en sa possession.

Maigres revenus

Pour la Banque mondiale, les conséquences de la pandémie ont généré 1,4 million de nouveaux pauvres parmi la population dont la majorité vit déjà dans l’extrême misère.

La perte de milliers d’emplois a renforcé cette situation de précarité de nombreuses familles, vivant au jour le jour, avec de maigres revenus. Par plus d’un dollar au quotidien. Un nouvel arrêt des activités, surtout informelles, serait alors la fin du monde pour cette catégorie de couche sociale. À titre d’illustration, le nombre de nouveaux travailleurs affiliés à la Cnaps est passé de 55 011 à 44 535, de 2019 à 2020, soit une régression significative de 19%.

Mais les autres ne sont pas non plus à l’abri d’une asphyxie mortelle. Le tourisme, par exemple, une des mamelles nourricières de la croissance économique, a perdu 500 millions de dollars en 2020. Aujourd’hui, à peine 10% du personnel de la restauration et de l’hôtellerie ont repris le travail après une éternité passée au chômage technique. Avec seulement 68 110 visiteurs contre 383 117 en 2019, le contraire aurait étonné. Et encore, la vraie reprise des activités pour les professionnels du tourisme dépend aussi de la réouverture des frontières de notre pays et celle des autres. Ce n’est pas demain la veille avec ce regain de vitalité du mal, ici comme ailleurs. En temps normal, le tourisme et le transport aérien, deux secteurs interdépendants, contribuent à hauteur de 15% au PIB. Avec en toile de fond(s), la grande bataille financière autour de la vaccination. Pouvant devenir une conditionnalité pour être un pays fréquentable aux touristes.

D’autres statistiques ont démontré les ravages du coronavirus au niveau des « poumons de l’économie ». Les échanges commerciaux avec la Chine ont chuté de 7%, avec un recul 28,2% pour les exportations, comparés à ceux de 2019. La consommation totale de carburant, en mètres cubes, pour 2020, a été de 964 419, contre 1 151 439 en 2019. Ce qui aurait causé un lourd déficit dans la caisse de l’État qui engrange une grosse part du prix d’achat à chaque litre vendu, par des redevances et taxes en cascade, le long du différentiel des coûts de revient. Comme il s’agit d’une recette fiscale facile à recouvrer, aucune échappatoire ne s’offre aux automobilistes, le vide devient un gouffre financier pour l’État.

Alors, va pour un second reconfinement?