Ambatomirahavavy – Deux enfants tués dans un bus scolaire

Roulant à vive allure, un bus de ramassage scolaire est parti en tonneaux dans un ravin. Deux morts et six blessés sont répertoriés.

L’imprudence d’un chauffeur a coûté la vie à deux écoliers sur la route nationale numéro 1 à la hauteur d’Ambatomirahavavy. Hier en début de matinée, le bus scolaire de l’école privée « Le Bon Berger » à Malaza Fenoarivo a fait une embardée meurtrière. Le bilan fait état de deux morts et de six blessés. Deux petits garçons âgés respectivement de trois et sept ans ont trouvé la mort. Parmi les blessés figurent par ailleurs des écoliers âgés de quatre à onze ans ainsi qu’une jeune femme de vingt ans qui fait partie du personnel administratif.

Le véhicule de transport d’écoliers impliqué dans cet accident meurtrier roulait en direction de Fenoarivo lorsque le pire s’est produit. Le minibus, un Mercedes Sprinter phase III, effectuait des ramassages sur l’axe Ouest entre Imerintsiatosika et Fenoarivo lorsque le chauffeur a commis l’irréparable en roulant à tombeau ouvert.

« Un excès de vitesse est à l’origine de cet accident », a souligné le secrétariat d’Etat chargé de la gendarmerie dans une communication relative à ce drame.

Arrivé à la hauteur d’une descente qui s’étrangle dans un virage au point kilométrique 18+600, le véhicule de ramassage scolaire lancé à vive allure est devenu incontrôlable.

Sous surveillance

Du coup, il a fait une sortie de route pour se précipiter dans un ravin. Dans sa course folle, le Mercedes Sprinter a fait des tonneaux pour s’abîmer en contrebas et s’immobiliser sur son flanc droit. Ces scènes de désolation se sont produites vers 7 heures du matin. Le minibus a été réduit en amas de ferrailles inextricables. Le pare-brise a volé en éclats et le toit a été littéralement aplati après la roulade meurtrière. La quasi-totalité des occupants du minibus ont été blessés. Les rescapés ont été évacués au Centre de Santé de Base II (CSBII) le plus proche. La brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ambato­miraha­vavy est saisie de l’affaire.

Sérieusement touché après l’embardée mortelle du minibus qu’il conduisait, le conducteur a été évacué à l’Hôpital Joseph Ravoa­hangy Andrianavalona.

« Le chauffeur est actuellement mis en observation médicale. Il est néanmoins placé sous surveillance. Son audition sera effectuée dès qu’il ira mieux et il sera aussitôt traduit devant le parquet près tribunal de première instance à Antananarivo pour déterminer sa part de responsabilité », indique la gendarmerie dans sa communication.

Elle appelle à la prudence les usagers des grands axes routiers afin d’éviter que pareille drame ne se reproduise.