Nicolas Dupuis – « La santé est de loin prioritaire »

Le technicien français se prononce sur les décisions de la CAF et du président de la République. La santé prime avant tout, d’après Nicolas Dupuis.

Le sélectionneur des Barea a réagi par rapport aux mesures annoncées dernièrement par Andry Rajoelina.

Nicolas Dupuis adhère complètement aux décisions du président de la Répu­blique, d’après ses mots : « Monsieur le président de la République et monsieur le ministre ont anticipé la décision de la CAF. Je partage cet avis évidemment, qui consiste à dire que la santé des Malgaches est de très loin prioritaire et primordiale ».

À titre de précision, la CAF a décidé de reporter les échéances à la fin de ce mois de mars, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2021. La double confrontation entre les Barea et les Eléphants de Côte d’Ivoire est donc repoussée pour une date ultérieure.

L’instance continentale n’a pas encore communiquée le nouveau calendrier, qu’elle avait annoncée dans son communiqué de vendredi. Sans aucun doute, elle préfère attendre l’évolution de la pandémie en Afrique, avant de se prononcer. D’autant plus qu’elle doit prendre en compte les contextes différents dans chaque pays. A titre d’exemple, la Côte d’Ivoire compte déjà plusieurs cas confirmés, alors que Madagascar non.

« Le football attendra »

À l’heure actuelle, toutes les compétitions internationales sont suspendues. Dans les pays non contaminés comme la Grande île, les tournois nationaux se poursuivent encore. Bien évidemment, Nicolas Dupuis se montre compréhensif et met en avant l’importance de la santé. Tous les acteurs du monde du sport à travers le monde ont affirmé ces derniers jours que la vie humaine prime sur tout le reste.

Et le sélectionneur des Barea se rallie logiquement à cette position : « Le football attendra et nous saurons, en juin ou en septembre, reprendre le chemin des stades. Alors, tous les Malgaches seront à nouveau derrière nous et ensemble nous vaincrons ».

D’ici les prochaines sorties de l’équipe nationale malgache, le technicien français lance un appel à la solidarité. Et ce, pour vaincre l’ennemi commun qu’est le Covid-19 : « Avant cela concentrons-nous sur cette bataille ô combien plus importante contre le coronavirus ».