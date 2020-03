Mise en quarantaine – Le confinement à Antananarivo contesté

Le ton est monté d’un cran chez des Malgaches qui reviennent de la France, dans la nuit du dimanche. Les passagers qui résident dans les autres provinces, protestent les instructions de l’État sur l’obligation de confinement à Antananarivo pendant quatorze jours. L’État a centré à l’aéroport international d’Ivato, tous les vols internationaux, afin de maitriser le flux des personnes et de surveiller la santé des passagers. «Lorsque j’ai demandé aux responsables, qui va prendre en charge notre isolement pendant ces quatorze jours ? On m’a répondu : « vous-mêmes». À mon avis, un endroit devrait être déjà prêt pour accueillir les personnes à isoler. Si ce n’est pas le cas, il s’agit d’un business entre les hôteliers et l’État », assène un passager arrivé à bord de l’appareil de la compagnie Air France, dans la nuit du dimanche.

Ces passagers qui habitent dans les provinces implorent aux autorités de pouvoir rentrer chez eux. « Nous n’avons pas de famille qui peut nous héberger à Antananarivo. Nous sommes, donc, obligés de séjourner dans un hôtel. C’est largement au dessus de nos moyens », lance un autre passager qui habite à Toamasina. « Si nous donnons des renseignements complets, y compris notre adresse exact, et que des médecins peuvent suivre l’évolution de notre santé, n’est-il pas possible pour nous de rentrer auprès des nôtres ? », demande ce dernier.

Avant dimanche, les personnes qui sont rentrées des pays fortement touchés par le coronavirus, à savoir, l’Italie, la Chine, ont été isolées au centre hospitalier universitaire à Anosiala. C’est l’hôpital qui avait pris en charge leur mise en quarantaine. Mais, la capacité d’accueil de cet hôpital est limitée. Il ne dispose que de deux sites d’isolement, ne pouvant pas accueillir une centaine de personnes. Le ministère de la Santé publique a annoncé, récemment, que l’État est sur le point d’identifier d’autres sites d’isolement.