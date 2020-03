IFM – D-Lain promet un concert unique et envoutant

Une grande première. Une rencontre que ses fans ont sans doute attendu depuis bien longtemps ainsi s’affiche le premier concert de D-Lain, ce week-end à l’Institut français de Madagascar (IFM).

S’il a su se forger une belle réputation sur la scène nationale, mais surtout sur la scène internationale comme un chanteur d’exception grâce à sa voix, ce sera bel et bien la première fois qu’il montera sur les planches, seul au pays. Voilà près d’une décennie maintenant qu’il a envoûté de la douceur de sa voix un public de tous horizons à travers le télé-crochet international « Castel Live Opéra » qu’il a remporté haut la main à Abidjan, en 2012. Depuis, il en a fait du chemin, s’étant bien modelé une grande maturité artistique et créative. C’est ainsi avec une grande pointe d’émotion, que D-Lain nous revient plus dynamique et conquérant que jamais pour un concert exclusif ce dimanche 22 mars à partir de 16h à l’IFM Analakely.

« Il s’agit là d’un concert qui me tient particulièrement à cœur et je suis ravi de partager avec tous mes fans. J’y chanterai mon histoire et mon parcours, mais surtout mon amour pour la musique, tout en rendant hommage à mes illustres aînés, Régis Gizavo, Dadah Rabel et Fafah », affirme D-Lain lors de sa rencontre avec la presse, hier. De « Arosoy amin’izay » à « Lanitra fahafito », des morceaux des plus entrainants, en passant par l’émouvant « Ato am-ponay foana », et le fameux « Tsy mba namanamana », le chanteur n’a cessé de charmer le public. Affichant d’ailleurs toujours avec une grande fierté son amour pour la Grande île, il arbore continuellement ses compositions de son identité culturelle, à l’instar de son dernier single intitulé « Mangiky » sorti il y a un mois.

Durant deux heures, D-Lain promet ainsi d’émerveiller le public, accompagné d’une dizaine de talentueux musiciens.