Danse sportive – Élection : Rijamanitra à la tête de la Fédération

Remake de la précédente élection de 2015. L’assemblée générale élective de la Fédé­ration malgache de danse sportive et danse de salon d’hier au Palais des Sports à Mahamasina a été presque un vote de sanction.

Le directeur technique national de la Fédération de 2005 à 2008, Rijamanitra Randrianarisoa, candidat perdant il y a quatre ans, détrône le président sortant Leccia Jean Christian, dit X-Ian. Onze ligues sur les quatorze existantes y étaient représentées. Cinq candidats étaient en course et Rijamanitra a remporté la victoire avec sept voies.

Le président sortant n’en a eu aucune tandis que Mickael Velomanoro Andriama­haravo en a obtenu deux et une chacun pour Dimbisoa Miari­malala et Valery Fenosoa Andria­mihaja. « Mon équipe et moi tacherons de revaloriser et redynamiser la danse sportive. Nous allons restructurer l’instance, mettre en place les licences, les structures techniques pour les juges et les entraîneurs », proclame le nouveau président.

La nouvelle équipe promet d’établir un calendrier consistant dans lequel figurent le championnat national, la coupe de Madagascar et le critérium national, sans oublier la promotion de la danse loisirs pour les non compétiteurs. La Fédération va également tisser les relations internationales dans le but de s’y intégrer légalement pour pourvoir participer à des compétitions internationales.