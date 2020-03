Appui des partenaires aux juridictions – La Cour Suprême et la HCJ se dotent de matériel informatique

Le manque de matériel freine l’accélération du traitement des dossiers au sein des Juridictions. Afin de palier ce problème qui constitue un blocage dans l’amélioration du service public judiciaire, le partenaire du ministère de la Justice, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a remis du matériel informatique et immobilier à la Cour Suprême et à la Haute cour de justice (HCJ). En marge d’une cérémonie qui s’est déroulée à Anosy, hier, la représentante du PNUD, Marie Dimond, a signifié que « cette dotation va aider le personnel de la Justice à mieux effectuer son travail ».

Un énorme manque de matériel est observé dans certains bureaux dont les conséquences se répercutent sur les activités en général. Depuis le début de l’année, plus de six mille dossiers composés d’affaires civiles, pénales, commerciales et sociales, sont en instance au sein de la Cour de cassation. Ainsi, avec quelque vingt-cinq ordinateurs avec imprimantes ainsi que divers mobiliers, le traitement de ces dossiers pourrait être renforcé tandis que l’efficacité de la Cour suprême pourrait connaître une amélioration en termes de résultats. La Haute Cour de justice bénéficie également du soutien du PNUD. La dotation contribuera à l’opérationnalisation de l’autorité compétente à la poursuite des autorités politiques.

Mis à part le manque de matériel, le ministre de la Justice Johnny Richard Andriamahefarivo a soulevé l’insuffisance d’effectif des magistrats au sein des Juridictions. La Cour Suprême n’a pas procédé à la formation de ses agents depuis un bon moment. S’ajoute à cela la suspension de recrutement des hauts fonctionnaires au sein de l’Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG). Aucun avis de concours n’est annoncé depuis la suspicion de corruption durant les épreuves de 2018.