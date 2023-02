VONTOVORONA – La reconstruction des logements approuvée en Conseil des ministres

Le Conseil des ministres a donné le feu vert quant à la réhabilitation des logements ayant subi l’incendie en début d’année au sein de la cité universitaire de l’École polytechnique d’Antananarivo. Les travaux seront entamés bientôt, à entendre le rapport du Conseil des ministres. L’accord en Conseil des ministres concerne des travaux de reconstruction par le ministère de tutelle ou le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les travaux seront entamés un mois et demi après l’incendie des chambres des étudiants à Vontovorona. Selon le rapport en Conseil des ministres, cent soixante- huit étudiants se sont retrouvés sans logement après le drame. Le ministère et la CROUA ont essayé de reloger les étudiants dans différents endroits, à titre provisoire. Par ailleurs, un budget supplémentaire pour ces travaux de réhabilitation a été octroyé au ministère afin que les travaux puissent commencer à temps. Au début de l’année, un bloc qui disposait d’une dizaine de chambres est parti en fumée en laissant de lourds dégâts. Les fournitures ainsi que les affaires des étudiants ont disparu sous les flammes. Malgré les lourds dégâts matériels, aucun décès n’a été déploré.