Une crampe à l’origine d’un accident

Mardi, jour de la Saint-Valentin, deux amoureux ont eu un accident de voiture et ont fait un vol plané dans le lac d’Andraikiba à Antsirabe. L’homme au volant aurait eu une crampe. Il avait une fracture à la jambe et la tige métallique qu’il a dû porter, a été retirée il y a quelques mois. Il n’a donc pas pu bouger son pied de l’accélérateur à cause de sa crampe.