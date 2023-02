PEACE CORPS – Vingt-trois volontaires débarquent à Madagascar

Les volontaires américains continuent d’arriver à Madagascar, depuis leur grand retour au mois de septembre, après deux longues années d’absence, suite à l’épidémie de coronavirus. Les derniers ont débarqué à l’aéroport international d’Ivato, hier. Ces vingt-trois volontaires vont servir pendant deux ans, en promouvant la santé maternelle et infantile ainsi que l’eau, l’hygiène et l’assainissement. « Ce sera la première fois depuis l’évacuation de mars 2020 que nous aurons à nouveau des volontaires travaillant dans les trois programmes que Peace Corps soutient à Madagascar dont l’éducation, l’agriculture et la santé. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de renouveler nos partenariats avec chacune des communautés où les volontaires servent « , a déclaré le directeur pays du Peace Corps, Brett Coleman. D’autres volontaires vont arriver, cette année. L’ambassade américaine à Madagascar annonce l’arrivée de trente-cinq volontaires, au mois de septembre. Ils vont soutenir les initiatives agricoles locales, y compris la culture maraîchère adaptée au climat, pour lutter contre la malnutrition. Le Peace Corps prévoit d’atteindre de nouveau le nombre de cent cinquante volontaires actifs à Madagascar, dans les années à venir.