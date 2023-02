MAHANORO – Une écolière violée par son camarade

Grave. Une écolière âgée de 6 ans a été victime d’un viol perpétré par l’un de ses camarades de classe de 11 ans. Cela a eu lieu le 1er février, vers 13h30, à Marovato-Andranambomaro, de la circonscription de Mahanoro. Informée des faits, la gendarmerie a procédé à une réquisition à personne qualifiée, le 8 février, adressée au centre hospitalier de référence du district, pour qu’un examen soit effectué. Le médecin atteste qu’un viol a eu lieu. La partie intime de la fille a été « endommagée ». Le père de l’enfant a expliqué qu’elle et sa petite tante ont l’habitude d’aller ensemble à l’école. Ce mercredi-là, lorsqu’elle est sortie après les cours, elle attendait non loin de leur établissement son accompagnatrice. Celle-ci était toujours en classe. Entretemps, le garçon aurait attrapé la gamine et l’aurait entrainée dans un coin discret où il l’aurait violentée. Excédée, la famille de la victime a porté plainte. Le présumé auteur a été arrêté et interrogé. Il a nié en bloc l’acte qu’on lui impute. Il n’a pas été mis en garde à vue, mais laissé sous la responsabilité de ses parents.