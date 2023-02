FUTSAL FÉMININ – TURNOVER II – Faux départ des précédents finalistes

Coup d’envoi ce weekend. La première journée de la deuxième édition du tournoi de futsal féminin interuniversitaire, baptisé «TurnOver», s’est tenue samedi dernier au gymnase de Mahamasina. Le nombre des participants a vu une importante hausse, quatorze équipes engagées contre huit de la précédente édition au mois d’aout 2022. Ces équipes en lice sont réparties en quatre groupes, dont deux poules de quatre et deux de trois. Quatre matchs ont été au programme de la journée inaugurale, marquée par la défaite d’entrée des deux équipes finalistes de la version 2022. L’équipe championne en titre, la faculté des Sciences sociales de l’UCM, s’est inclinée lors de son premier match devant l’USM, sur le score de 0 à 2 dans le groupe A. Et l’Umagis, vice-champion perd de justesse (2 à 3) contre l’Onifra, dans le groupe B. Quant aux résultats des deux autres matchs, ISFPS Leader écrase, sur un score fleuve de 7 buts à 1, la formation de MEFF dans le groupe D et Aceem lamine par 3 à 0 l’IFT, dans la poule C. Cette version 2023 s’étalera sur un mois et les journées se joueront tous les samedis. Huit matchs seront au programme de la deuxième journée ce samedi. La troisième et dernière journée des éliminatoires se déroulera le 25 février, et les deux mieux classés de chaque groupe se qualifieront aux quarts de finale, prévus le 4 mars.