FOOTBALL – CHAN – 150 millions de primes pour les Barea

Après l’effort, le réconfort. Les primes s’enchaînent pour les Barea. Après le Prize money de la Confédération africaine de football encore en attente d’une longue procédure, puis les primes offertes par Telma, le sponsor numéro un de la Fédération et celles remises par le président de la République au Palais d’Iavoloha, la Fédéra­tion malgache de football a, pour sa part, procédé hier à la remise des primes d’une valeur de 150 millions d’ariary. Chose promise chose due donc pour le président de la Fédération et toute son équipe. Les vingt-quatre joueurs et tout le staff technique ont bénéficié de ces primes de performance après leur exploit historique et extraordinaire d’avoir remporté, après leur toute première participation, la médaille de bronze du septième Championnat d’Afrique des nations réservé aux joueurs locaux en Algérie, du 13 janvier au 4 février. La cérémonie s’est tenue hier, au siège de la Fédération à Isoraka, en présence de la secrétaire générale de l’instance nationale et du directeur techni­que national.