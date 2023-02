EFOOTBALL EN LIGNE – «Rayan» Ralainaivo en lice au mondial

Le fraichement cham-pion d’Afrique eFootball23 du tournoi Orange Esport Expérience 2022 qui s’est déroulé vers la fin janvier à Abidjan, «Rayan» Mamitiana Herilanto Ralainaivo participera le 27 février aux Championnats du Monde de eFootball en ligne. Il sera soutenu par Orange Mada­gascar. Âgé de 22 ans, Rayan est l’actuelle star du gaming malgache, avec un palmarès impressionnant. Il a déjà ravi le titre de champion d’Afrique en 2019 sur PES, lors de l’Orange Esport Expérience à Tunis, et vice-champion d’Afrique sur PES en 2018 à Abidjan. Il est triple champion de Madagascar sur PES et a remporté de nombreux tournois locaux sur FIFA et NBA2K. Il est également deuxième mondial sur cinq mille cinq cents joueurs, lors de la qualification au mondial eFootball open en 2020. Rayan Mamitiana Herilanto Ralainaivo vient d’être nommé ambassadeur d’Orange Madagascar dans la discipline du eSport. La signature de l’accord a été effectuée, ce mercredi, entre Frédéric Debord, directeur général d’Orange Madagas­car, et le jeune gamer. Orange contribue depuis plusieurs années à entretenir la passion des jeunes du pays pour le gaming à travers des évènements et tournois locaux, mais aussi en animant la communauté. La société collabore aussi avec des influenceurs, startups et acteurs web spécialistes du eSport pour mieux accompagner la communauté et explorer ce terrain d’innovation à la croisée des jeux, des contenus vidéo et des médias sociaux.