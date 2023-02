ÉDUCATION – Des tentes comme salles de classe provisoires

Des tentes sont érigées pour servir de salles de classe provisoires dans la région Boeny.

La reconstruction des dégâts après Cheneso est difficile pour le secteur éducation. Après le passage de Cheneso, de nombreuses infrastructures scolaires ont été complètement détruites. C’est le cas, dans la circonscription scolaire (Cisco) de Marovoay dans la région Boeny : presque la moitié des infrastructures scolaires ont été terriblement touchées par les impacts du cyclone. La plupart n’arrive pas à réhabiliter les salles de classes. “ On déplore 65% des infrastructures scolaires dans la région. Les bâtiments anciens n’ont pas tenu. Les rafales de vent conjuguées avec les fortes pluies apportées par Cheneso les ont affectées”, indique Rasimbola Raivonirina Soalanto Josephine, Chef de la circonscription scolaire Marovoay.

Les dégâts du cyclone pèsent sur les élèves. “ Les salles de classes ont été submergées par l’eau. Les cours ont été suspendus pendant deux semaines pour protéger les élèves”, indique Richard Rakotomalala, directeur de l’EPP Tsimahajao Marovoay.

Mis à part les dégâts matériels, le manque d’infrastructure affecte l’emploi du temps des élèves. Les heures de cours ont été réduites. “ On devrait aménager l’emploi du temps pour les classes intermédiaires. De ce fait, les classes de T2 et T1 doivent avoir cours en une demi-journée et les classes d’examen devraient avoir cours en une journée. Les heures qui manquent impactent sur le suivi des cours par les élèves. Nous craignons de ne pas achever le programme à temps”, enchaîne le Directeur de l’École Primaire publique Tsimahajao. Plusieurs solutions ont été optées pour combler les lacunes. Pour assurer la continuité des cours dans les écoles sinistrées, des solutions ont été adoptées.

Continuité

De prime abord, la mise en place de tente pour remplacer provisoirement les salles de classes. L’Unicef a doté de tentes la Cisco de Marovoay et dans la région Boeny. Dans la région Boeny, quatre-vingt-huit établissements ont été détruits. “ Six Cisco dont la plupart ont été touchées, seule l’une a été épargnée. Les plus touchées sont les Cisco de Mahajanga 2, Marovoay, Ambatoboeny”, indique Rabemananjara Angelo Remi, Directeur Régional de l’éducation nationale. Pour le cas de la Cisco de Marovoay, ces circonscriptions scolaires ont été dotées de deux tentes pour quatre classes. Des kits récréatifs dotés par l’Unicef pour retenir les élèves sur les bancs de l’école sont dédiés principalement au primaire, collège, préscolaire.