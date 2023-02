AMBATO-BOENY – Une fillette de 4 ans meurt d’un viol

Ayant souffert pendant une semaine, une petite fille violentée par un garçon, a rendu l’âme, avant-hier, dans le district d’Ambato-Boeny. Le présumé coupable est arrêté.

C’est un crime abominable que la gendarmerie du poste avancé de Madirovalo, dans le district d’Ambato-Boeny, a constaté mercredi. Une adorable petite fille, 4 ans, a été agressée sexuellement et a rendu son dernier souffle au bout d’une semaine. Les gendarmes ont appris un renseignement sur cet acte bestial sans nom d’une personne de bonne foi, ce jour-là, vers 13h35, au marché de la commune rurale de Madirovalo. « La fillette est décédée la nuit dernière. Son corps sans vie est veillé dans le foyer de son oncle, à Ampasinambo. C’est un adolescent de 14 ans qui l’a violée », raconte-t-il.

Sans tarder, l’adjudant Jean Aimé Raharintsoa, chef du poste avancé local, et deux gendarmes ont rejoint le village indiqué et ont identifié les parents de la défunte. Ils ont demandé au médecin-chef du centre hospitalier de base de niveau II de réaliser un examen médicolégal. Après constat, l’équipe a procédé à une enquête sommaire. Selon les premières informations qu’elle a recueillies sur place, le crime a été commis une semaine avant la mort de la petite victime.

Cité

Ses parents n’ont rien subodoré et ne se sont rendus compte de ce qui lui est arrivé que lundi. Et ce, après avoir remarqué un changement dans son état de santé physique et son comportement.

Ils les ont soignés, mais il était trop tard. La petite innocente s’est affaiblie. Elle a cité le nom du bourreau qui a abusé d’elle avant de mourir,

Les gendarmes n’ont pas mis longtemps pour interpeler le principal suspect. Après en avoir rendu compte à leurs supérieurs et au procureur de la République, ils l’ont retenu pour les besoins de la procédure judiciaire. Le garçon sera transféré au parquet dès que le dossier sera prêt. Pas plus de détails n’ont transpiré de son interrogatoire sur ce viol aggravé de meurtre.

Il y a exactement deux ans et quatre mois, toujours dans le district d’Ambato-Boeny, une fille de 12 ans avait subi le même sort. Victime d’un viol collectif, elle avait été retrouvée morte chez l’un des pervers. La nouvelle qui s’était répandue comme une trainée de poudre, avait provoqué un tollé général. Cette fois, l’ordre public a été plutôt calme.