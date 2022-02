Toamasina – Les habitants privés d’eau

Le passage du cyclone Dumako a laissé des cicatrices dans la ville de Toama­sina.

Des pluies intermittentes et diluviennes s’étaient abattues dans toute la ville de Toamasina depuis mardi matin, durant la nuit ainsi que toute la journée de mercredi.

Jamais les habitants n’ont vu pareille inondation et pluies. Tous les quartiers de Toamasina ont été inondés. L’eau arrivait partout et semblait ne plus vouloir partir.

Ironie du sort, les habitants ont été privés d’eau en raison de la panne de la machine de pompage d’eau à Farafaty. La station d’épuration locale a été complètement inondée par les eaux de pluies.

La machine a alors dû être arrêtée, et du coup l’approvisionnement en eau de la ville était coupé. Le niveau d’eau était élevé à la centrale de production d’eau à Fafa­raty car les pluies ont inondé les lieux. Cette situation s’est rencontrée en plusieurs endroits.

« Certaines maisons ont de l’eau jusqu’à plafond. Il n’est plus question de canaux bouchés ou de constructions illicites, mais le sol n’absorbe plus l’eau. Les canaux ont débordé et inondé des maisons situées à plus de 30 mètres. Une solution est de créer de nouveaux canaux. Une grande partie de Toamasina est bâtie sur d’anciens marécages remblayés », a expliqué un habitant d’Ampasimazava.

Pour la commune urbaine de Toamasina, les constructions sur le canal sont une des raisons de ces inondations ainsi que les déchets jetés dans ces caniveaux.

D’autres accusent les séries de remblayage de terrain