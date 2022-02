Tempête tropicale Dumako – Toamasina sous les eaux

La tempête tropicale Dumako fait encore des victimes et plusieurs dégâts matériels. Des communes sont sous l’eau, notamment la commune urbaine de Toamasina.

Le cyclone Dumako a laissé des séquelles considérables à travers plusieurs districts, dans la région Analanjirofo ainsi que la région Atsinanana. Le BNGRC fait état de cinq mille quatre-vingt-quinze sinistrés répartis à travers mille deux cent soixante-cinq ménages. Près de deux mille neuf cent cinquante-six personnes ont été déplacées dans six sites et près de mille cases ont été inondées, dont cent treize sont complètement détruites et douze endommagées. Antsapanana Antsia­tsiaka, région Analanjirofo, était complètement engloutie sous l’eau jusqu’à hier.

Dans la région Atsina­nana, la ville de Toamasina est complètement paralysée après le passage de Batsirai. Les ruelles, les cases d’habitation sont complètement immergées sous les eaux de pluie. De la gare routière de Tanambao 5, au rond-point des sapeurs-pompiers, sur le boulevard Augagneur et autour de la Cité Marabout, ainsi que le rond-point devant le commissariat du 2ème arrondissement à Tanambao 2, plusieurs quartiers de Toamasina 1 sont totalement affectés.

Les évacuations sont effectuées en vedette rapide et pirogues par les pompiers. Après des heures de pluie, les eaux ne tarissent pas et entrent même dans les habitations. Circuler dans la ville de Toamasina restait difficile jusqu’à hier. Les personnes sans-abris se comptent à près de trois mille déplacées, soit sept cent quarante ménages.

Soanierana Ivongo dévasté

À Soanierana Ivongo, le bilan en date de 16 Février 2022 à 10h30 fait état de deux personnes disparues e t emportées par l’eau de la rivière Marimbona. Après la descente du gouverneur de la région Analanjirofo à Soanierana Ivongo, il a été constaté qu’une buse s’est effondrée au niveau du PK 22 RN5 au niveau de Tanambao Be, au niveau de la Commune rurale Ampa­sina Maningory, district Fenoarivo-Atsinanana.

Cette portion de route risque de s’effondrer. Des balises ont été mises sur les parties de route qui se sont effondrées. Le transbordement est effectué pour les véhicules poids lourd afin de limiter les dégâts. Des communes rurales ont été particulièrement les cibles de Dumako. Les infrastructures scolaires ont été complètement décoiffées. Des salles de classe ont été complètement endommagées. Plusieurs ponts se sont écroulés à la suite des fortes pluies, comme le pont d’Ampitsaha­mare. À Andatsadrano, dans la commune rurale de Soanie­rana Ivongo, une maison s’est effondrée.