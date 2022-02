Rio Tinto QMM – Des donations en nature pour mieux accompagner les sinistrés

Tour à tour, les bonnes volontés se manifestent pour apporter leurs aides et soutiens aux populations sinistrées du cyclone Batsirai. Hier, ce sont les représentants de Rio Tinto QMM qui sont venus remettre leur contribution au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) à Antanimora. Une donation de deux cent sacs de riz et cinquante grandes couvertures, d’une valeur totale de 21 millions d’Ariary. L’équipe de Rio Tinto QMM a été accompagnée à cette occasion par la Directrice générale par intérim de l’Office des mines nationales et des industries stratégiques (Omnis), Nantenaina Rasolo­nirina.

Opérant essentiellement à Tolagnaro, dans la région Anosy, Rio Tinto QMM a un bureau de liaison à Antanana­rivo, sis à Ivandry. Ce qui lui a permis de constater également l’ampleur des dégâts causés par Batsirai dans ce quartier. C’est ainsi qu’en parallèle de la session au BNGRC, une autre remise de dons s’est déroulée, au cours de laquelle quinze sacs de riz, cinquante bouteilles d’huile, vingt couvertures, dix imperméables, dix paires de bottes et des bougies ont été remis par la compagnie au président du fokontany d’Ivandry pour soulager les sinistrés de ce quartier.

Revenant sur cette démarche, Ny Fanja Rakotomalala, PDG de QMM, a déclaré: « Nous exprimons notre solidarité la plus totale avec la population et le gouvernement malgache dans cette période difficile. Nous avons choisi de privilégier les donations en nature pour répondre de manière immédiate et concrète aux préoccupations de nos concitoyens. Le souci des autres est l’une de nos valeurs fondamentales, et la raison pour laquelle nous devons, en tant qu’entreprise responsable, apporter une contribution auprès de la communauté qui nous accueille. »