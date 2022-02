Projet de téléphérique – Inquiétude sur l’installation d’un pylône à Andohalo

Probable changement de trajet pour le projet de téléphérique dans la ville d’Anta­nanarivo? L’installation de pylône au niveau du parvis de la cathédrale Andohalo est source d’inquiétude auprès du comité technique d’évaluation (CTE)-ad hoc de l’office national de l’Environnemental (ONE). Ceci peut générer des dangers, compte-tenu des données du Bureau national de Gestion des risques et catastrophes sur le risque d’éboulement et d’effondrement, sur la colline de Manjakamia­dana. Les moindres vibrations pourront faire tomber des rochers ou provoquer des effondrements. Des techniciens chargés du projet ont, pourtant, souligné que ces risques ont été déjà évalués dans les études du projet.

Le directeur général de l’ONE (Office national pour l’environnement ), Rija Rakotoson, se dépêchait pour apporter des éclairages sur cette information qui risque d’être un blocage à ce projet présidentiel. « Ces opinions figurent dans le document de travail, mais il ne s’agit pas d’une décision finale. Ces opinions pourront encore changer, selon les informations disponibles », indique Rija Rakotoson, dans son bureau.