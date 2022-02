Mahabo – Deux otages arrachés aux bandits

Violent affrontement entre forces de gendarmerie et bandits dans le district de Mahabo. Deux femmes prises en otage ont été libérées au forceps par les gendarmes. Dimanche vers 5 heures du matin, des bandits armés ont attaqué le village de Beharena à Mahabo. Les malfaiteurs, se chiffrant par dizaine, ont fait main basse sur tous les objets de valeur à portée des mains qu’ils ont pu trouver dans les foyers des villageois. Nantis de leur butin, les brigands ont aussitôt pris la poudre d’escampette et ont emmené avec eux deux femmes. Sitôt alertés de l’attaque, des gendarmes préposés à la surveillance d’un passage de dahalo et de bœufs volés à Ambia Mahabo, ont engagé la poursuite. Guidés par les membres du fokonolona venus leur prêter main forte, ils ont suivi les traces des dahalo.

En remontant la piste laissée par les voleurs, gendarmes et fokonolona ont fini par rattraper les fuyards. Une fusillade a éclaté lorsque les deux camps se sont heurtés au niveau d’un autre point de passage étranglé, dans les montagnes d’Ambodinigedo. Face à la puissance de feu des gendarmes, appuyés par le fokonolona, les malfaiteurs, sentant le contrôle de la situation leur échapper, ont battu en retraite, abandonnant sur les lieux de l’affrontement leur butin ainsi que les deux femmes qu’ils avaient prises comme monnaie d’échange. Ces dernières ont très vite retrouvé leurs familles. Les enquêteurs du poste avancé de la gendarmerie nationale d’Ankilizato sont saisis de l’affaire.