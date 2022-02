Lutte contre l’insécurité – Filatex illumine Ambohijatovo Avaratra et Ankorondrano

Le groupe Filatex, dans sa démarche citoyenne, a remis vingt lampadaires solaires avec des mâts et des accessoires à la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA). Son objectif étant de contribuer à la lutte contre l’insécurité qui gagne du terrain dans la capitale. Ces appareils seront installés sur les axes d’Ambohijatovo Avaratra et d’Ankorondrano.

L’absence d’éclairage public favorise les actes de banditisme. Alors que la plupart des rues de la capitale sont dépourvues d’éclairage public. Les malfaiteurs en profitent pour passer à l’action. Presque chaque jour, les victimes des malfaiteurs, décédées ou gravement blessées, font la une des quotidiens. Ces lampadaires solaires devraient réduire cette criminalité grandissante et les cambriolages. Ils contribueront, entre autres, au confort urbain et à l’embellissement de la ville. La capitale perd tout son charme avec l’absence d’éclairage public.

Le groupe Fila tex a, jusque-là, fait dons de huit cent soixante quinze lampadaires répartis dans diverses régions de la grande île. Il appartient aux communes bénéficiaires et à leurs populations, de protéger ces appareils d’éclairage. La plupart des lampadaires installés dans les rues d’Antananarivo ont été vandalisés. Il n’en reste presque plus sur la route digue entre Ampa­sika et Anosizato-Andrefana, ou à Fenoarivo.