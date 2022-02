Le téléphérique censuré par l’ONE

L’Office National pour l’Environnement (ONE) a accompli son office via le Comité technique d’évaluation (CTE) du projet de transport par câble (TPC), plus communément appelé «téléphérique». Déjà, le CTE/ONE a étendu son délai d’écoute au-delà du 29 décembre 2021, et surtout bien au-delà de la seule journée du 14 décembre 2021, prétendument de «consultation publique». Sans parler des registres auprès des Fokontany, limités aux seuls riverains, alors que le projet, au moins avec ses gares prévues à Andohalo et Antsahatsiroa, attentait au coeur historique même d’Antananarivo. C’est un des rares reproches qu’on peut faire à ces «conclusions prélimininaires» du CTE/ONE: évoquer une «zone rouge» sur le versant Est de la colline du Rova d’Antananarivo, alors que le projet, manifestement sans études sérieuses géotechniques et géophysiques, aurait davantage impacté le paysage du versant Ouest entre le Rova et le palais d’Andafiavaratra. Sinon, le CTE/ONE pointe à juste titre les «prescriptions par rapport au patrimoine», et surtout «regrette qu’avec l’enjeu représenté par le projet, la création des infrastructures de cette importance, et l’innovation qu’elle apporte, l’État n’ait pas réussi à élever le débat au niveau d’une réflexion plus concertée et plus responsable». Le CTE/ONE se dit «défavorable aux actuels tracés»: désaveu d’autant plus remarquable qu’il émane d’un organisme public. Ci-dessous, des extraits choisis de ces commentaires du CTE/ONE.

«Des opinions ont été exprimées à travers les médias locaux et internationaux, mais surtout les réseaux sociaux»

«L’importance des critiques formulées à l’égard du projet ont mené le CTE à une réflexion approfondie sur l’utilité ou non du projet»

«Le CTE déplore que certains points de l’EISE, qui ont suscité bon nombre de préoccupations, n’ont pu avoir, de la part de l’équipe Promoteur, des réponses satisfaisantes»

«Le comité émet des doutes quant à l’efficacité de l’installation de ce pylône sur le parvis de la cathédrale (d’Andohalo) et recommande le changement de cet emplacement»

«le CTE, après considération des informations dans le cadre des risques établis par le BNGRC, identifie des risques considérables relatifs à l’installation des pylônes aux endroits suivants:

– risques élevés (zones rouges): Collège Saint-Michel (avec contestation), le versant Est de la colline du Rova»

«Le CTE, défavorable aux tracés actuels, appelle le promoteur à revoir l’emplacement de certains pylônes. Les membres exigent également que des études approfondies géotechniques et géophysiques soient réalisées sur chaque site et non pas sur des échantillons»

«il importe que le projet respecte les prescriptions par rapport au patrimoine (…) un peuple a toujours besoin de se référer à son histoire pour assurer la continuité d’une identité»

«Le CTE recommande que la gare du TPC au niveau de la gare de Soarano soit ramenée en arrière-plan de la gare de Soarano. En outre, pour les pylônes et les autres gares, le CTE demande à ce que le concept de fondement dans le paysage soit respecté»

«Le CTE regrette qu’avec l’enjeu représenté par le projet, la création des infrastructures de cette importance, et l’innovation qu’elle apporte, l’État, les différents ministères concernés, les parlementaires et les collectivités décentralisées, qui, d’ailleurs soutiennent le principe (…), n’ait pas réussi à élever le débat au niveau d’une réflexion plus concertée et plus responsable».