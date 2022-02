Énergie à Toamasina – Le réseau souterain converti en ligne aérienne

Les travaux de conversion du réseau souterrain ou ligne souterraine en réseau aérien ou ligne aérienne étaient achevés depuis samedi dernier, au quartier dépôt Analakininina. L’alimentation électrique était entièrement rétablie et les délestages étaient supprimés. Malheureusement, malgré les efforts des responsables pour éliminer les coupures et délestages tournants, des pannes de machines dans l’unité de production d’électricité d’Enelec se sont de nouveau produites, mardi dernier.

Une délégation conduite par le ministre de l’Énergie et des ressources naturelles Andry Ramaroson et Le Directeur général de la Jirama par intérim, Rivo Radanielina, s’est rendue à Toamasina ce week-end pour discuter sur les solutions durables face aux coupures incessantes de l’approvisionnement en électricité. Les mêmes visites et rencontres avec les responsables de la Jirama ont déjà été réalisées à Mahajanga, Toliara et Mananjary.

En raison des intempéries apportées par Dumako depuis mardi dans la capitale du Premier Port de Madagascar, des séries de coupures d’électricité étaient observées depuis mardi dernier à Toamasina.

Ces pannes intempestives ont perturbé les réseaux distributeurs de la Jirama et provoquées les pannes de courant dans presque toute la ville. Une nouvelle organisation avec un calendrier sur le délestage tournant à été aussi décidée par la Jirama de Toamasina. Les coupures tournantes ont redémarré mardi et concernent plusieurs quartiers. Hier, les agences et caisses étaient fermées provisoirement à midi à cause des pluies diluviennes et la montée d’eau dans les habitations des employés de la Jirama.