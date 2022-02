Anosimasina – Un corps sans vie flotte dans l’Ikopa

Découverte macabre. Un homme flottait dans le fleuve d’Ikopa, à proximité du pont d’Ampasika, quartier d’Anosimasina, hier. Il ne respirait plus. Il a été repéré par un piroguier qui transportait du sable, vers 6 heures du matin.

Le premier témoin oculaire a ramené le corps sans vie au pied de la berge, le laissant dans la boue. Il est ensuite allé prévenir des responsables au fokontany. Ceux-ci ont à leur tour alerté la police et un médecin.

La dépouille a été remontée pour être examinée. Sa tête enflée et noircie l’a rendue méconnaissable.

« L’homme portait un teeshirt rouge, un blouson, un pantalon et des tennis. Il n’avait aucune pièce d’identité ni téléphone sur lui. Personne parmi les passants ne le reconnaît », a-t-on expliqué.

À déterminer

La véritable cause du décès reste à déterminer. Le défunt ne portait pas des blessures apparentes. « Il n’est pas vrai qu’il a perdu son bras gauche », assène la police. Certains supposent que sa mort aurait un rapport avec l’insécurité qui est devenue de plus en plus inquiétante. D’autres pensent même qu’il serait un motocycliste attaqué, volé et jeté dans l’eau par des malfaiteurs. La police a apparemment recueilli des maigres indices qui ne lui permettront pas de saisir la bonne piste.

Ni les autorités ni les riverains n’ont pas pris la peine de couvrir le corps après le constat. Ils l’ont abandonné sur les lieux. Des enfants et certains piétons ont été effrayés en le voyant allongé au sol, sur leur passage.

Une source autorisée auprès de la commune urbaine d’Antananarivo a expliqué que l’endroit où a eu lieu la découverte macabre ne fait plus partie des zones du bureau municipal d’hygiène (BMH). « Il s’agit déjà du territoire du district d’Atsimondrano. Donc, c’est la commune de Bemasoandro ou son fokontany qui doit s’en occuper », a-t-elle affirmé.

Les autorités locales ont alors cherché une charrette pour transporter le corps du défunt jusqu’à la morgue. Elles l’ont caché sous un tissu blanc.