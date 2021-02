Vontovorona – Sept blessés lors d’une manifestation estudiantine

La manifestation des étudiants au campus de l’École Supérieure Polytechnique de Vontovorona a viré à un affrontement entre les étudiants et les forces de l’ordre. Au total, sept personnes ont été blessées, il s’agit de trois civils dont un nourrisson de 9 mois, un écolier, un habitant et quatre gendarmes. Les étudiants réclament quatre mois impayés de bourses d’études, ainsi que la dotation d’équipements pour lutter contre le coronavirus.

Selon la gendarmerie, les manifestants ont transgressé la loi dans leur revendication à travers l’obstruction à la circulation et le trouble à l’ordre public. Les étudiants ont brûlé un pneu au milieu de la route menant au campus de Vontovorona pour manifester leur colère. Des actes de vandalisme ont été rapportés, selon le rapport de la gendarmerie. Durant la matinée, des épiciers et des marchands autour du campus ont subi les troubles causés par la manifestation. « On ne nous a donné qu’un mois de bourse d’études alors qu’on devrait en percevoir quatre. Le montant des bourses octroyées ne répond plus au coût de la vie actuelle », explique le président des étudiants de l’ESPA Vontovorona. Dans la matinée, une équipe de la CROUA et l’ESPV est arrivée sur place.

Les étudiants ont revendiqué le paiement de leurs bourses d’études devant le portail de l’ESPA. C’est là que l’affrontement a éclaté. Les forces de l’ordre ont eu recours à des bombes lacrymogènes pour maîtriser la foule en colère. Les blessés ont été amenés à l’hôpital afin de recevoir les soins adéquats. Le calme n’est revenu que vers la fin de l’après-midi. Une négociation entre les responsables et les étudiants déterminera la suite de la manifestation. Une enquête est ouverte par les forces de l’ordre concernant la vive altercation d’hier.