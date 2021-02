Vie d’entreprise – DHL Madagascar sacré Top employeur

Pour la sixième fois consécutive, DHL Madagascar se voit attribuer le prix de « Top meilleur employeur ». L’obtention de ce prix a fait l’objet d’une présentation officielle, hier. Chez DHL Madagascar, la stratégie RH se base notamment sur la valorisation de l’individu, placé au centre des préoccupations de l’entreprise. Le Top Employers Institute effectue une étude complète et indépendante en demandant aux employés des entreprises concernées de remplir un questionnaire sur les meilleures pratiques des RH.

DHL a par ailleurs récemment terminé son sondage d’opinion annuel auprès des salariés, qui fournit une plateforme anonyme permettant au personnel d’exprimer ses opinions au sujet de la société. « Ce ne sont pas forcément des motivations pécuniaires qui poussent les collaborateurs à rester au service d’une entreprise. Il y a aussi le cadre agréable et les conditions dans lesquelles évoluer » estime Sylvio Randrianasolo, directeur administratif et financier.

En fin d’année, il est possible aux employés de DHL Madagascar d’entrer en entretien direct ou « one to one » avec le supérieur hiérarchique pour discuter ensemble des activités à créer pour développer l’entreprise. « Talent management » est le moyen spécialement adopté chez DHL Madagascar pour favoriser la promotion interne et la détection des talents. Toujours en matière de ressources humaines, la formation continue dans l’entreprise même est privilégiée. En ce moment, DHL Madagascar emploie soixante collaborateurs.