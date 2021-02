Salons – Le prix des stands baisse de 30 %

Crise sanitaire oblige, il faut ménager le portefeuille des sociétés et entreprises. C’est ainsi que l’agence Première Ligne a décidé de baisser de 30 % le prix des stands dans tous les salons qu’elle organise cette année.

« Une décision de citoyenneté économique pour conserver l’attractivité de nos salons» devait déclarer, Michel Domenichini Ramiaramanana, le patron de l’agence Première Ligne. « Une baisse rendue possible grâce à la collaboration effective et citoyenne de la société Hazovato et l’attachement de son Directeur général Gérard Monloup, qui met avec ses équipes toute son énergie pour favoriser cette sortie de crise » devait-il rajouter.

Recréer un lien social, faire preuve de solidarité, c’est ce qu’il faut pour renverser la tendance de crise et de marasme créée par la pandémie. « Cette pandémie nous a pris par surprise et un peu effrayé, il est maintenant temps de renverser la tendance. Et plutôt que de subir, il est l’heure d’agir et de façonner un nouveau projet » souligne Ramiaramanana qui se bat pour le secteur privé durement touché par la crise sanitaire. Ce n’est pas le moment de baisser les bras même si rien ne sera plus comme avant et qu’il va falloir changer de modèle après cette crise. « Nos événements economico-commerciaux se feront un devoir d’être aux avants postes d’une volonté politique de mettre le pays sur la voie de l’émergence. » affirme encore Domenichini Ramiaramanana.

Dans cette optique d’innovation et d’adaptation à de nouvelles donnes, l’arrivée d’un nouveau partenaire a été chaleureusement saluée. Il s’agit du Groupe GLP de Chef Mbinina, dont la réussite illustre parfaitement le sens de l’entrepreneuriat des opérateurs nationaux.