Coopération – L’USAID débloque 490 millions USD

Le gouvernement américain est prêt à débloquer 490 millions USD pour financer les projets au bénéfice de la population malgache dans les cinq prochaines années. Ces projets seront mis en oeuvre dans le programme de l’Agence des États-Unis pour le développement international ou USAID. Ils toucheront les activités de base, notamment les volets sociaux et le secteur économique.

La coopération au développement entre Madagascar et les États-Unis est au beau fixe. L’USAID a été présent dans la Grande île depuis trente-six ans. Plusieurs activités ont été réalisées en faveur de différentes couches sociales dans l’éducation, la santé publique, l’agriculture et autres. Dans sa nouvelle stratégie quinquennale donc, l’USAID affiche sa volonté d’élargir sa mission pour améliorer le bien-être du peuple malgache.

Les volets sociaux dont la création d’emplois, la nutrition, la sécurité alimentaire, la protection environnementale ainsi que la croissance économique, la gouvernance et la démocratie seront priorisées dans les interventions de l’USAID à Madagascar. Hier a été donc présentée à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères le détail sur ces projets. « Notre stratégie se base sur l’émergence de Madagascar», no te un responsable de l’USAID. Le ministre des Affaires étrangères, Djacoba Tehindrazanarivelo, présent à la réunion d’information a justifié que les « projets ont été concertés avec les partenaires et correspondent au Plan émergence ».