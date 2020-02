Taekwondo ITF – Open national : Domination d’Ambatolampy et Tsiroanomandidy

Deux cent cinquante participants ont été en lice à l’Open national de taekwondo ITF (International taekwondo fédération) ce dimanche, au gymnase de Mahamasina. Cette compétition marque l’ouverture officielle de la saison pour World ITF Taekwondo Council (WITC) à Madagascar. Cet événement inaugural a été marqué par la domination des taekwondoïstes d’Ambato­lampy et de Tsironomandidy. Dinanantenaina Ramaroharilala du club Mata Ambatolampy bat Patrick Rabarison de Bongolava, en finale du combat open. Petit gabarit mais plutôt technique, Dina a été très efficace avec ses coups de pied marteau et ses coups de pied tournant. Le club de Tsiroanomandidy Bongolava a réalisé un doublé en raflant le trophée de démonstration en self défense et en concours de technique spéciale. Nirina Jimmy Rakotoarison de Bongolava a cassé la planche en coup de pied sauté (nopi tchaggi) à hauteur de 2,25m. La prochaine activité du WITC aura lieu les 18 et 19 avril à Ambatolampy dans le cadre du 25e anniversaire d’enseignement de Herizo Randriamahefa, qui faisait partie de la première promotion de l’expert Kim Se In. «Nous poursuivons nos activités en attendant la régularisation de l’association nationale. Dans ce sens, nous continuerons à former les instructeurs et arbitres dans la capitale et dans les régions», souligne Cyprien Michel Raheriharimahefa, pionnier de cet art martial coréen du nord à Madagascar.