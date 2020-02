Rugby – Fédérale 2 : UASC retrouve l’élite

La finale s’est déroulée sous la pluie. Le duel final du championnat de Madagascar élite fédérale 2 entre l’Union amicale et sportive des cheminots (Uasc) et Mang’art Manjakaray a été le match à l’affiche ce dimanche au stade Makis Andohatapenaka. L’Uasc arrache le titre national en disposant du Mang’art sur le score de 16 à 9. Les rugbymen des cheminots ont déjà mené largement 10 à 3 à la pause, avec l’unique essai du match inscrit dès l’entame de la première période.

Ces deux finalistes accéderont à partir de la prochaine saison au championnat de Madagascar élite fédérale 1. Le club de Bemasoandro, FBM occupe la troisième place à l’issue du match de classement en battant le Stade Olympique de l’Emyrne par 21 à 18. Deux matches de classement ont bouclé, hier, le Gold Top20. Les deux premiers sont déjà connus à l’issue de la finale du 9 février. Cosfa a arraché pour la cinquième fois le titre national de la fédérale 1, suivi de TFA Anatihazo en deuxième position. FT Manjaray se trouve, pour sa part, à la troisième place après sa victoire par 22 à 19, hier, face à la CNaPS de la Haute Matsiatra. L’Uscar, vainqueur par forfait face à 3FB s’installe en cinquième position tandis que l’équipe du ministère de la santé publique occupe, de son côté, la huitième marche. Et lors du match de classement pour la sixième place, TFMA Ankasina a défait 3FAI sur le score de 34 à 25. Ses huit meilleures formations à l’issue du championnat de Madagascar élite fédérale 1 disputeront vers le mois de mars la coupe du président.