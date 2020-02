Plaza Ampefiloha – Grande réussite de la formule Feo sy Fo

La célébration de la Saint-Valentin ou la fête des amoureux a battu son plein dans la soirée du 14 février du côté d’Ampefiloha. L’affiche alléchante proposée par Canal 7 Events a été à la hauteur des attentes du public venu nombreux pour honorer cet événement annuel en live à travers un concert inédit. Bonne opération pour les organisateurs sous cette nouvelle formule ayant pour titre Feo sy Fo. À l’animation, trois stars masculines qu’on n’a plus besoin de présenter vu leurs parcours respectifs et leurs fortes réputations tout au long de leurs carrières. À cela s’ajoutent trois grandes vedettes féminines qui se démarquent davantage à travers leurs multiples apparitions avec de fréquentes sollicitations. Réunis sur la même scène, ils sont apparus en version trois superbes duos en l’occurrence Rija Ramanantoanina-Bodo, Mahery-Farakely et Poon-Manoa. Tour à tour, ces dynamiques interprètes ont parfaitement partagé un magnifique bouquet de chansons d’amour dédié à tous les amoureux présents dans la grande salle du Plaza. Ces derniers n’ont pas eu tort de réaliser un déplacement à Ampefiloha pour les soutenir à fond durant ce show impressionnant.