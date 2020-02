Inondation à Mahanoro – Plus de mille sinistrés et un enfant disparu

La dépression Francisco a fait des dégâts dans l’Est de Madagascar plus précisément à Mahanoro. Plusieurs quartiers ont été inondés.

Inondation. Les fortes pluies dans l’Est ont provoqué la montée des eaux notamment à Toamasina, Vatomandry, Mahanoro, Marolambo. Mahanoro est le plus touché car la dépression tropicale a fait son entrée dans cette commune depuis samedi matin. Plusieurs fokontany sont complètement submergés. En conséquence, un enfant âgé de deux ans a été emporté par l’eau hier. Les fokonolona et les forces de l’ordre sur place est encore en train de le rechercher actuellement. Selon la gendarmerie de Vatomandry, c’est lors de l’effondrement d’une maison dans le fokontany Maroahitra que cet enfant a disparu. Quatre personnes habitaient dans cette maison et les trois sont sains et sauf. L’église de Betsizaraina est inondée, les bancs flottaient. Des fidèles s’y rendaient encore le matin mais aucune messe n’a eu lieu selon Belahy Lahimaro Etienne, un habitant de Mahanoro. « Cette église se situe tout près d’un canal. Le canal a débordé à cause des pluies incessantes. A cause des vents violents, les fruits à pain et les bananes sont tombés. La population risque de ne pas se relever rapidement à cause de cela », raconte-t-il.

Les établissements publics comme les écoles sont tous inondés. C’est le cas pour le lycée Ratsimilaho à Mahanoro. Les cours ne pourront reprendre que si l’eau descend. La route vers Mahanoro risque d’être coupée selon la compagnie de la gendarmerie à Mahanoro.

Aides

Bon nombre de personnes ont été évacuées d’urgence de leur maison et sont déplacées chez les religieuses ou dans des salles de classe.

D’après la gendarmerie de Mahanoro, le nombre de sinistrés augmentent toutes les heures. Leurs biens ne sont plus récupérables. A 11heures, les gendarmes ont recensés mille cent soixante onze sinistrés. Face à cette catastrophe, le Premier ministre, Christian Ntsay avec le ministre de la Défense nationale s’est dépêché en hélicoptère pour rejoindre Mahanoro, hier après-midi. Des vivres ont été apportés pour venir en aide aux sinistrés. Le Bureau national de gestion de risque et de catastrophes a déjà pris le nombre exact de tous les listes des sinistrés afin d’apporter des aides supplémentaires.