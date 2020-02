Football – Orange Pro League : Défaites de Cosfa et AS Adema

Le podium de l’Orange Pro League reste inchangé après la douzième journée. Cosfa demeure en tête devant la CNaPS Sport et l’Ajesaia. Les militaires conservent leur fauteuil de leader, même s’ils ont subi leur première défaite de la saison, samedi à Toamasina, devant Tia Kitra.

Dans un stade de Barikadimy épargné par la pluie, ils ont perdu sur la plus petite des marges. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Lava, à la 17e minute de jeu. Ils auraient pu arracher le nul sur penalty, mais Nonoh a pêché à la transformation.

Cette douzième journée marquait également les débuts du nouveau coach de l’AS Adema, Romuald « Rôrô » Rakotondrabe. Une première sortie ratée, puisqu’elle s’est conclue sur un revers à domicile devant le 3FB (1-2), hier au Bypass.

Un coup dur pour l’équi­pe championne d’Anala­manga 2019, qui avait déjà perdu le weekend dernier, sur la même pelouse. Il s’agit de sa quatrième défaite depuis le coup d’envoi de l’exercice, qui pourrait lui coûter sa place dans le top 5.

Point du nul

Pour leur part, la CNaPS Sport et l’Ajesaia ont ramené un point chacun de leur déplacement. À Fianarantsoa, les Caissiers s’en sont remis à une réalisation de Rija (67e), pour égaliser. Et ce, après un CSC. Et du côté de Mahajanga, Ricka a ouvert la marque pour l’Ajesaia (17e), avant que celui-ci ne flanche dans la foulée sur une frappe limpide de Jean Yves (18e). Les deux affiches se sont ainsi conclues sur le même résultat, un but partout.

Au classement général, Cosfa reste à la première place avec 25 points, malgré sa déroute de samedi. La CNaPS Sport et l’Ajesaia suivent de près, avec 24 unités. Précisons que le club de l’Itasy est désormais la seule équipe invaincue dans cette Orange Pro League.