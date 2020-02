Exposition – Maeva Châteaux témoigne la beauté et les vertus du Mandala

À travers une dizaine de toiles et plusieurs produits dérivés magnifiquement réalisés avec des techniques du Mandala, Maeva Châteaux démontre la beauté de cet art ayant un étroit rapport avec la méditation. Elle expose jusqu’au 15 mars à Tana Hôtel à Antaninarenina ses œuvres. Le vernissage a eu lieu le soir du samedi 15 février en présence de sa famille et de ses proches.

Sous différentes formes, la jeune artiste orne des toiles tendues, des couvertures de carnet, des sacs et boîtes artisanaux avec du Mandala, une structure complexe peinte avec beaucoup de patience. Les figures réalisées, qui gravitent autour d’un point, apportent un apaisement pour la personne qui les contemple. « J’ai découvert cet art à seize ans, lors d’une période très difficile de ma vie. N’ayant pas pu sortir de chez moi à cause d’une maladie, le Mandala m’a réellement sauvé, calmé mon esprit. Chaque tableau raconte une histoire particulière pour moi. Et je veux partager les vertus du Mandala aux autres », explique-t-elle.

Cette cinquième exposition de Maeva Châteaux, intitulée « Mazava », servira à récolter des fonds dans le but de créer un atelier dédié à cet art au sein de l’association Aina qui a été fondée depuis plusieurs années par ses parents et qui s’occupe des enfants défavorisés.

« Cette exposition met en évidence comment activer la destinée de son enfant qui manifeste son attitude d’entrepreneure et d’artiste. C’est une action sociale et solidaire de sa part. Je l’encourage dans ses démarches », avoue Hanta Ramakavelo Châteaux, sa mère.