Coupe d’Arabie U20 – Madagascar # Djibouti en ouverture

Deux mois après la Cosafa Cup en Zambie, revoilà les Barea U20 sur les rails. Invités pour disputer la Coupe d’Arabie, ils entrent en lice ce lundi, face à Djibouti.

Coup d’envoi de la rencontre à 18h, au stade Al Riyad. Madagascar et l’Arabie Saoudite se trouvent dans le même fuseau horaire et qu’il n’y a donc pas de décalage. Réaliser un bon parcours durant la phase de poule et faire mieux que la quatrième place à la Cosafa Cup, tels seront les principaux objectifs des hommes de Ruffin Menakely.

Ce qui passe indéniablement par une entrée en matière réussie. Pour ce faire Todisoa, Arnaud et compagnies ont incessamment affûté leurs armes, durant le week­end. Après avoir débarqué dans la capitale de l’Arabie Saoudite, dans la nuit de vendredi à samedi, ils ont observé une première séance d’entraînement, samedi après-midi, au complexe sportif de Riyad. Et hier, ils ont tâté la pelouse où ils affronteront les Djiboutiens.

L’effectif malgache est composé en partie des mêmes éléments, qui ont pris part à la campagne zambien du mois de décembre. On retrou­ve donc les anciens de la Barea Académie, que sont les défenseurs Dolain et Mamisoa, ainsi que les milieux Raicardo et Todisoa. À côté, plusieurs nouvelles têtes font leur apparition. Deux nouveaux gardiens, mais aussi plusieurs arrières.

Seize pays participent à cette Coupe d’Arabie, répartis en quatre groupes. Pour sa part, la Grande île est placée dans la poule B. Après sa première apparition de ce lundi, la sélection malgache enchaînera avec Bahreïn, jeudi. Et enfin, elle bouclera les éliminatoires face au Maroc, dimanche. Les deux premiers de chaque groupe rallieront les quarts de finale.