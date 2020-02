Chine – Le coronavirus fait encore des victimes

Baisse des contaminations. Cent quarante deux décès ont dernièrement été enregistrés, portant le bilan à un total de près de mille sept cent morts, hier.

Le bilan de l’épidémie de pneumonie virale s’est encore alourdi hier en Chine et approche désormais les mille sept cents morts, mais le rythme de contamination amorce une décrue.

Alors que le nouveau coronavirus a tué pour la première fois vendredi en dehors d’Asie, en l’occurrence un touriste chinois de 80 ans en France, un haut responsable chinois a estimé que son pays était en train de maîtriser l’épidémie.

Selon le dernier bilan diffusé hier par Pékin, l’épidémie de Covid-19 a provoqué la mort de mille six cent soixante cinq personnes, la plupart dans la province du Hubei (centre), où le virus est apparu en décembre. Cent quarante deux personnes ont succombé au cours des dernières 24 heures.

Plus de soixante huit mille personnes ont été contaminées depuis le début de la crise, mais le nombre de nouveaux cas quotidiens tend à se tasser: il atteignait hier le chiffre de deux mille neuf, soit la troisième journée de repli consécutive.

« On peut déjà constater l’effet des mesures de contrôle et de prévention de l’épidémie dans différentes parties du pays », s’est félicité devant la presse le porte-parole du ministère chinois de la Santé, Mi Feng.

Prévisions

Plus prudente, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a jugé samedi qu’il était « beaucoup trop tôt » pour faire des prévisions sur l’évolution de la maladie. (…)

Dans le reste du monde, l’épidémie maintient la planète en alerte, avec près de six cents cas confirmés de contamination dans une trentaine de pays.

La France a annoncé samedi le décès la veille au soir d’un touriste chinois de 80 ans hospitalisé en France depuis fin janvier. Ce décès est le « premier hors d’Asie, le premier en Europe », a-t-on précisé.

L’Egypte avait annoncé vendredi avoir enregistré le premier cas sur le continent africain. L’île de Taïwan a aussi annoncé hier son premier mort.

Le principal foyer d’infection hors de Chine reste le paquebot de croisière Diamond Princess, en quarantaine au Japon: trois cent cinquante cinq cas de contamination y ont été confirmés, dont soixante dix nouveaux cas annoncés hier…