ZARAH RAZAFIMAHATRATRA – « La réussite…c’est le travail acharné »

Nous avons posé quelques questions à Zarah Razafimahatratra, coach de deux équipes malgaches au championnat d’Afrique australe de tennis, qui s’est déroulé à Harare.

Zarah Razafimahatratra, vous venez de faire un grand coup au championnat d’Afrique australe que ce soit en individuel ou par équipe en remportant 3 titres. Racontez-nous les secrets de la réussite?

Hahaha, il n’y a pas un secret c’est juste le travail acharné. C’est ce que j’ai dit aux enfants. On est venu à Harare pour gagner donc on va se battre tous ensemble quoi qu’il se passe, on ne lâche rien. Et ça a marché, nous avons gagné trois titres : championnat d’Afrique australe individuel pour Mitia Voavy Andraina et Mirija Andriantefihasina, championnat d’Afrique par équipe pour Mitia Voavy Andraina, Mirindra Razafinarivo et Iriela Rajaobelina et vice-champion d’Afrique australe par équipe pour Mirija Andriantefihasina, Mahery Raoily et Jessé Napoke Hangah.

Le championnat d’Afri­que australe par équipe a été plutôt compliqué en cherchant le titre chez les garçons. Qu’est-ce qu’il se passait?

Oui, c’est vrai. On sait tous que les Sud-africains sont venus avec des équipes très fortes et ça ce n’est pas seulement pour le cham-pionnat d’Harare mais depuis toujours c’est comme ça en Afrique australe. Les garçons ont bien joué, ils ont tout donné pendant les simples mais pour le double tout peut arriver. Il faut rester positif, beaucoup d’énergies à revendre, s’encourager après chaque point, être agressif au filet car c’est ça qui fait la différence. Il n’y avait pas eu cette agressivité chez les garçons au filet. Mais bousculer à fond les Sud-africains c’est quelque chose de gratifiant pour les garçons. Ils ont retenu la leçon et ça va les endurcir.

Pour former une équipe il faut trois joueuses et trois joueurs, comment avez-vous choisi les joueurs ou joueuses pour démarrer les rencontres?

Pour former une équipe on a besoin de trois joueurs ou trois joueuses. Je tiens à préciser ici que même sans jouer au cours d’un championnat, le troisième joueur ou troisième joueuse est championne avec les deux qui ont joué le match. Pour le choix, il y a un critère à prendre en compte. Déjà pour la nomination d’équipe il faut aller par le classement ITF junior: première Mitia, deuxième Iriela, troisième Mirindra. Pour les garçons : premier Mahery, deuxième Mirija et troisième Jessé. Et pour les rencontres on peut faire jouer n’importe qui selon les adversaires, contre qui on va jouer et c’est comme ça qu’on a fait notre composition.

Quelle sera la suite pour nos raquettes qui viennent de faire un grand coup au championnat d’Afrique australe?

Ce sera en Égypte au mois de mai mais ça reste à confirmer. Pour le moment, chacun va continuer sa route et jouer des tournois U18 pour améliorer son classement international junior et s’entraîner dur car le travail ne s’arrête pas là. Au contraire il faut travailler encore plus dur car il y a encore beaucoup de tournoi à faire.