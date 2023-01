TOAMASINA – Quatre criminels dangereux éliminés

Rasihanaka, le cauchemar des Tamataviens, un caïd dangereux, et trois membres de son gang, sont tombés sous les balles des unités spécialisées de la police locale, dimanche soir. La police a été mise au parfum d’un coup qu’ils étaient en train de préparer ce soir-là. Le commissaire Jules Rafaliarivo et ses éléments ont rapidement procédé au coup de filet. Ils ont tenté de les surprendre dans leur repaire à Ambalamanasy, près de l’aéroport, mais les bandits n’ont pas cédé facilement. Ils ont résisté avec leurs couteaux. La police a dû se défendre du danger que la bande présentait. Elle l’a arrosée de projectiles, la mettant définitivement hors d’état de nuire. Rasihanaka avait déjà été incarcéré pendant cinq ans. Il s’est taillé une redoutable et mauvaise réputation lors d’un vol et d’un meurtre à Vohidiala, dans l’Alaotra Mangoro. Là-bas, il avait plongé dans l’eau bouillante l’enfant d’un couple, ses victimes. Il les a ensuite brûlés vifs, tous les trois, dans leur maison, alors qu’ils refusaient de lui donner leur argent. À Toamasina, il a été l’auteur d’une série d’innombrables actes criminels, dont le meurtre d’un policier, il y a quelques mois.