TERRAIN FOFIFA TOLIARA – Rudes affrontements avec les squatteurs

Des blessés. L’affrontement entre les squatteurs du terrain du Fofifa et des éléments emmenés par la Commune urbaine de Mitsinjo-Betanimena, s’est soldé par des blessés. Les occupants illicites ont déclaré qu’ils ne partiront pas même s’ils sont enlevés de force par des tracteurs et des tractopelles. La commune rurale de Mitsinjo-Betanimena a déjà prévenu les squatteurs qu’une infrastructure présidentielle allait y être mise en place et qu’ils devaient aller ailleurs. C’était il y a une semaine. « Le terrain à problèmes, c’est -à-dire occupé depuis des années par des individus se disant occupants les lieux, alors qu’il appartient au Centre de recherches FOFIFA, est choisi pour abriter une infrastructure présidentielle» explique Brillant Herivelo, adjoint au maire de la commune rurale de Mitsinjo-Betanimena. Des éléments du Dinabe ont accompagné les représentants de la commune hier pour faire déguerpir les occupants illicites. Dès qu’ils se sont pointés devant les squatters, ces derniers les ont jetés des pierres et se sont rués sur eux avec des bâtons et même des objets tranchants. Des membres du Dinabe et de la commune ont rétorqué, se sentant menacés et de violents jets de pierre et de bois ont été perpétrés de part et d’autre. Des pare-brises de voiture ont volé en éclat à cause des jets de pierres. 14ha appartenant au Fofifa sont occupés par des hommes et des femmes qui se disent propriétaires après des années à occuper les lieux. Les autorités se renvoient la balle depuis des années, la direction régionale de l’Agriculture, le domaine et Topo car des parcelles de terrain sont vendues en bonne et due forme, la préfecture, le tribunal, la commune de Mitsinjo- Betanimena. Aucune issue, aucune entente, car les autorités s’avouent vaincues…depuis longtemps. La commune a redemandé une énième fois à l’Organe mixte de conception (OMC) Atsimo-Andrefana de renvoyer les squatteurs. On verra dans les prochains jours.