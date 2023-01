SUSPENSION DU TRANSPORT DES MARCHANDISES – La livraison des PPN continue à Anosibe

La livraison des produits de première nécessité (PPN) au marché d’Anosibe se poursuit, malgré la grève des routiers sur la route nationale 2. Des grossistes ont affirmé avoir reçu leurs marchandises, hier. « Nous avons récupéré nos marchandises très tôt. Les camions sont arrivés à 4h30 du matin, comme tous les jours», indique Sahara, une grossiste de riz du marché d’Anosibe. Une autre commerçante note que les impacts de cette grève des routiers ne sont pas encore observés. « Le prix des produits a même connu une légère baisse », note-t-elle. Et pourtant, la grande majorité des camions stationnent à Ankarefo depuis dimanche après-midi. « Nous refusons de reprendre nos activités jusqu’à ce que des mesures soient prises, face à ce délabrement avancé de la route nationale 2», note Tsiory, un transporteur de riz qui approvisionne des grossistes d’Anosibe et d’Antsirabe. Très peu de camions ont été, d’ailleurs, observés à Ambohimangakely, où stationnent les véhicules de transport de marchandises en provenance de la route nationale 2, hier. « Je suis arrivé hier (ndlr : dimanche), c’est pourquoi je suis là. Mes collègues, par contre, manifestent à Ankarefo, en ce moment. », indique Gilbert, un transporteur de boissons. Ces transporteurs refusent de patienter jusqu’au 15 février, date du démarrage des travaux de réfection de la route nationale 2, annoncée par le ministère des Travaux publics. « Nous ne revendiquons pas grand-chose, gratter et boucher ces trous sur les routes pour alléger le problème de circulation sur cette RN2. », indique un transporteur. Ils menacent d’entrer dans une grève illimitée. Le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation rassure les consommateurs. Des pourparlers avec les importateurs sont déjà en cours. Leurs camions pourraient être utilisés pour l’acheminement des marchandises, au cas où cette grève des camionneurs s’étend.