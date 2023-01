RÉGION DIANA – Un nouvel évêque à Ambanja

Le Révérend Père Donatien Francis Randriamalala a été installé comme évêque d’Ambanja dimanche. Il succède au Monseigneur Rosario Saro Vella, nommé évêque de Moramanga.

Enfin, un nouvel évêque est à la tête du diocèse d’Ambanja, après quatre ans de poste vacant. Plus précisément après le départ du Monseigneur Rosario Saro Vella qui a été nommé évêque de Moramanga en juillet 2019. Il s’agit du Révérend Père Donatien Francis Randriamalala, qui a été curé de la paroisse cathédrale Notre -Dame de la Salette à Morondava et non moins vicaire général du même diocèse depuis 2010. Depuis 2013, il a été nommé directeur de la radio diocésaine. Ce religieux de cinquante- deux ans a été nommé évêque du diocèse d’Ambanja par le Pape François en novembre dernier. Ordonné prêtre le 19 août 2003, il est entré au sein de la congrégation des Missionnaires de Notre Dame de la Salette (les Salettiens) en 1992, et a suivi des formations en philosophie au sein du séminaire interdiocésain d’Antsirabe en 1995, puis en théologie au Grand séminaire de Faliarivo Antananarivo en 2000. Il est ensuite parti pour suivre une formation au sein de l’Université pontificale salésienne à Rome en Italie et avec l’obtention d’une licence en théologie en 2010, avec une spécialisation dans la pastorale des jeunes. Puis il est de retour au pays en 2010. Depuis 2013, il a été nommé directeur de la radio diocésaine.

Car cette nomination est d’une grande importance pour les fidèles catholiques ainsi que la population du district d’Ambanja , réputée mondialement pour son cacao, l’Église Catholique Romaine a procédé à l’ordination épiscopale du père Donatien Francis Randriamalala au rang de Evêque. Le sacre a été effectué au cours d’une messe solennelle du dimanche dernier qui s’est déroulée au stade municipal de Sambirano . L’événement a vu le grand rassemblement de la grande famille des catholiques venant de tous les districts de la région Diana. Des évêques , des prêtres , des religieux ont été conduits par le cardinal Désiré Tsarahazana, tandis que des personnalités politico-administratives de la région sous la houlette du Premier ministre Christian Ntsay n’ont pas raté cette occasion. Mention particulière pour la présence de l’archevêque d’Antsiranana Benjamin Marc Ramaroson et du nonce apostolique, représentant du Pape François, qui a été accueilli chaleureusement au port d’ Ankify lors de son arrivée. Cette ordination s’est déroulée en trois temps. Tout a débuté samedi dans la matinée par une cérémonie paraliturgique de bénédiction selon la tradition du terroir, suivie dans la soirée par un témoignage du nouvel évêque et la bénédiction des objets épiscopaux . Puis, tout s’est terminé le dimanche par la liturgie de l’ordination.

Déroulement du rite

La liturgie de l’ordination a été présidée par le consécrateur Monseigneur Marie Fabien Raharilam­boniaina, président de la conférence épiscopale, assisté par des évêques. Elle est placée sous le thème «…que ta volonté soit faite», tiré de l’évangile selon Matthieu 6: 7-15. Avant d’être ordonné, le futur évêque a pris devant toute l’assemblée les engagements au bon exercice de sa mission au nom du Christ. L’ordinand s’allongeait sur le sol alors que l’assemblée chantait la litanie des saints. Selon les explications, ce rite signifie l’abandon à Dieu en imitant Jésus-Christ. Puis, l’archevêque a imposé les mains sur la tête du futur évêque, et à sa suite, tous les évêques présents. Cela fait, il a proclamé la longue prière d’ordination qui redit le sens de l’épiscopat et demande à Dieu la grâce pour celui qui la reçoit. C’est le rite essentiel de l’ordination. Outre l’onction de saint chrême sur la tête de l’ordonné, des objets caractéristiques et des insignes lui ont été remis. Citons entre autres l’évangéliaire, un anneau épiscopal qu’il portera en signe de sa fidélité à l’Église, la mitre et la calotte, la crosse appelée aussi bâton pastoral. Enfin, le nouvel évêque s’est assis pour la première fois sur la cathèdre, siège de l’évêque qui symbolise sa mission apostolique. Tout s’est terminé par un échange de baisers de paix avec les évêques présents, un geste qui marque l’accueil du nouvel évêque dans le corps épiscopal. «J’adresse tous remerciements à vous tous sans exception, mais je compte sur vous pour la collaboration, l’édification spirituelle» a lancé Monseigneur Donatien Francis Randriamalala, s’adressant à son peuple qu’il bénit.