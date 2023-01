IVATO – Un Malgacho-allemand tué dans sa villa

Crime odieux à Mandrosoa Ivato. Un Allemand d’origine malgache a été tué avec violence dans sa villa. Un fils illégitime du défunt est identifié comme étant le cerveau et l’auteur principal. Épargné par le principal suspect et ses trois compères, celui-ci était ligoté lorsqu’il a été retrouvé par les forces de gendarmerie. Le crime a été commis dans la journée de samedi. Alertés par un voisin en fin d’après-midi aux alentours de 17 heures, des gendarmes du poste avancé de Mandrosoa Ivato se sont dépêchés sur les lieux du crime. À l’arrivée de la gendarmerie, le cuisinier était encore attaché. En inspectant les lieux, les éléments d’intervention ont découvert le corps inerte de la victime, gisant dans sa chambre à coucher. Le défunt avait les mains liées, la bouche bâillonnée, et le visage recouvert d’un papier cellophane. Les conclusions rendues par le médecin du Centre de Santé de Base II (CSBII) de Mandrosoa Ivato, venu faire le constat avec la

gendarmerie nationale, ont révélé que le Malgacho-allemand a été battu à coup d’objet contondant en pleine tête, ce qui a causé sa mort.

Torture

Son décès remonte par ailleurs à deux heures avant la constatation. D’après la déclaration du cuisinier, son patron l’aurait envoyé faire des courses à Talatamaty en début d’après-midi aux alentours de 13h45. À son retour, le fils du maître des lieux avait déjà débarqué dans la maison avec ses trois acolytes. Se montrant violents et impitoyables, ils ont passé à tabac et attaché le chef de famille. La maison était en ordre lorsque les gendarmes sont arrivés. Ce détail porte à croire que les tueurs n’avaient pas apparemment fouillé les lieux mais ont en revanche torturé la victime pour lui soutirer des informations. En fin d’après-midi, alors que les auteurs du crime avaient déjà quitté les lieux, le gardien de la villa a prévenu un capitaine en service au Commandement des Formations Spécialisées (CFS), résidant dans le voisinage. Ce dernier a à son tour passé un coup de téléphone à la gendarmerie de Mandrosoa Ivato qui a aussitôt dépêché des gendarmes sur place.