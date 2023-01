ITAOSY – Un couple fiancé meurt accidenté

Une nouvelle à fendre l’âme. Dimanche, entre 19h et 19h30, à la hauteur d’Itaosy, un taxi-be fou a causé un accident mortel. Un jeune couple fiancé, un homme de 22 ans et une femme 18 ans, ont trouvé la mort, alors que leur mariage civil aurait été prévu très prochainement. Le véhicule, un Mercedes Sprinter, était en cours de route pour le garage, sans passager, quand le pire s’est produit. Son conducteur était en état d’ébriété, tout comme le receveur, à suivre le constat de la police nationale. Des riverains ont témoigné que le chauffard a failli écraser des piétons en passant devant l’hôpital d’Itaosy. Il aurait roulé à tombeau ouvert. Puis, sur une pente, non loin du commissariat local, il a écrasé le couple qui marchait sur le trottoir. Tous les deux ont été pris en sandwich entre le bus et un mur. Leur désincarcération a été compliquée. Ils ont été évacués à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Au bout de deux heures de soins, ils sont décédés, l’un après l’autre. Le receveur, souffrant de traumatisme crânien, est soigné au centre hospitalier de référence du district (CHRD) d’Itaosy. Son collègue est en garde à vue à la police. Enquête en cours.