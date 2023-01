INFRASTRUCTURE AÉROPORTUAIRE – Une nouvelle caserne de pompiers pour L’ASECNA

L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) à Mahajanga innove cette année. Un projet de construction de caserne des pompiers à l’aérodrome est en cours. Ce, afin d’atteindre le onzième engagement du Président dans le cadre de la réforme et le développement de Madagascar qui s’adapte au présent et au futur. L’aéroport international Philibert Tsiranana à Amborovy suit déjà les normes internationales requises et les infrastructures autour seront aussi de qualité.La route menant vers Antsanitia sera fermée définitivement dans quinze jours. Les travaux démarreront au début du mois de février prochain. L’infrastructure sera à construire dans le domaine de l’aéroport, devant le barrage de la route menant vers Antsanitia.Le terrain était utilisé auparavant comme route provisoire menant vers les fokontany Ampitolova, Ambalamahogo et vers le lac sacré jusqu’à Antsanitia. Aujourd’hui, l’aéroport récupère sa propriété. Suite à la descente des autorités sur place, vendredi, il a été décidé que désormais le chemin menant vers Antsanitia sera dévié vers l’ancienne piste aérodrome, près du croisement du bazar d’Amborovy, un peu plus en avant. Des dispositions particulières seront ainsi apportées sur la circulation des bus et taxis-brousse ainsi que les véhicules qui empruntent le passage. «Les véhicules et bus ne pourront plus circuler sur cette ancienne route. Cette décision sera définitive. Même après les travaux, la route menant vers Antsanitia passe par l’ancienne piste et non plus à l’aéroport d’Amborovy. Un aéroport est régi par des règlements et les normes de sécurité sont de rigueur. Son accès est strictement réglementé», a déclaré le directeur régional des Transports Boeny, Jary Antonio Ralaisabotsy. Une certaine perturbation sera observée sur la circulation des véhicules et des habitants des différents fokontany ainsi que pour les riverains habitués à prendre cette route, au début de cette nouvelle décision.