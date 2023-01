GROUPE D – L’Angola et le Mali se neutralisent

Match généreux en termes de buts marqués. Les Palancas Negras angolais ont été tenus en échec sur le score de 3 partout par les Aigles maliens, hier au stade Miloud Hadefi d’Oran. Les Angolais, finalistes de l’édition 2011, battus en finale par les Pharaons tunisiens, ont dominé la rencontre avec une possession de balle de 60% et ont mené 2 buts à 1 à la pause. Depu a réalisé un doublé pour les Palancas Negras en première période. Il a inscrit le premier dès la 12e minute. Plus costauds sur le papier, les Aigles, double finalistes du CHAN en 2020, battus en duel final par le Maroc et en 2016 par la République démocratique de Congo, sont revenus au score dix minutes plus tard, par Amidou Sinaioko (23e). Le même Depu a marqué sans tarder son deuxième but à la 26e minute. Les Angolais ont creusé l’écart à la 72e minute grâce au but marqué par Gilberto, suite à une passe décisive du même buteur Depu du côté droit. Le réveil a été tardif pour les Aigles mais a porté au dernier moment ses fruits. Sidime a réduit encore une fois l’écart (75e), suivi du but de l’égalisation trois partout, signé Ousman Koulibali alias «Kalaba» (83e). Les deux formations se trouvent ainsi en tête du classement provisoire du groupe D, avec un point chacun. Cette poule est composée de trois équipes et l’Angola jouera en deuxième journée le 20 janvier contre la Mauritanie. La phase de groupe procédera à partir de ce mardi à la deuxième journée.

Programme du jour :

Groupe A (2e journée)

19h: Mozambique-Libye (Alger)

22h: Algérie-éthiopie (Alger)