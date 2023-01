FESPACO 2023 – Le film de Hary Joël en lice pour le Poulain d’or

Le court métrage de Hary Joël a été sélectionné officiellement pour la compétition du FESPACO 2023, le plus grand festival panafricain du cinéma, qui se tiendra du 25 février au 4 Mars à Ouagadougou au Burkina Faso. Après avoir obtenu le trophée «Zébu d’or» de la 17e édition du Madagascourt festival l’an dernier, Hary Joël retente une nouvelle victoire au plus grand festival panafricain du cinéma ou FESPACO 2023, avec le même film intitulé «A Doll House In The Memory Of The Men And Their Dreams Of Ash Buried Under The Sight of Midnight For The Sweet Rods Of The Warren Farm Cover The True Lord Of The Cage And the Lullabies Lies». Ayant été sélectionné dans la catégorie «Compétition FESPACO shorts» pour cette 28e édition du Fespaco prévue se tenir du 25 février au 4 mars à Ouagadougou, au Burkina Faso, le court métrage de Hary Joël fera face à 30 films africains. Le lauréat bénéficiera du trophée du Poulain d’or. «Durant les éditions précédentes, plusieurs films de cinéastes malgaches ont déjà été projetés lors du FESPACO, y compris celui de Benoît Ramampy. Cela fait longtemps que je rêve d’être sélectionné au plus grand festival de cinéma de l’Afrique ou Fespaco. J’ai envoyé mon dossier de candidature au mois d’août 2022 et le résultat de la sélection a été affiché la semaine dernière.» explique Joël Hary.