DISTRICT DE MAROVOAY – Cent jours de la participation citoyenne

Le chef de district de Marovoay, Tolotriniaina Rakotonindriana et son équipe sont au 10ème jour des cent jours de la participation citoyenne dans le cadre du développement du district à travers la structure locale de concertation (SLC) et le comité de pilotage. De nombreuses activités et organisations sont au programme de ces trois mois. Un brainstorming a ouvert cette manifestation le 10 janvier dernier suivi de la réunion mensuelle de coordination des travaux dirigés par le chef de district. L’évaluation des réalisations de l’année 2022 a été présentée durant cette réunion. Les chefs de service techniques déconcentrés ainsi que les autorités des collectivités territoriales déconcentrées telles que les maires et chefs d’arrondissement, chefs de programme des différents projets ont assisté également à cette première réunion d’évaluation et état des lieux. « Les cent jours (100 jours) sont définis pour encourager à la responsabilité des citoyens (ou responsabilité et participation citoyenne) à réaliser un travail en commun. Ils sont également encouragés à payer les impôts mais aussi à entretenir l’environnement par le reboisement et à inciter les citoyens à planter des arbres », a expliqué le chef de district de Marovoay. Une rencontre du chef district avec les chefs religieux et sojabe ainsi que les notables a précédé cette réunion de brainstorming vendredi dernier. Rappelons que la réunion d’information et d’approbation du Plan de Paix ou «plan de sécurisation » du district de Marovoay s’était déroulée en décembre. Il a été décidé que ce plan sera mis en œuvre et chacun aura sa part de responsabilité tel que l’OMC, les chefs des familles à la base et la population. Le jama (sorte de dina) est annulé car il était facteur d’instabilité et de trouble. Les représentants des différentes tribus étaient présents pour discuter de la paix, durant cette réunion en décembre.