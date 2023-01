Disparition inquiétante d’une Malgache

Laura Rabesandratana, 31 ans, 1,60 mètre, aux cheveux noirs et violets, portant une doudoune grise foncée et un petit sac à dos. L’Ambassade de Madagascar en France a signalé la disparition de cette compatriote, hier. On l’a vue la dernière fois à Rennes, le jeudi 12 janvier, vers 18h. Elle conduisait une Skoda ancien modèle Fabia bleu clair. La gendarmerie de Pacé est saisie de l’enquête.